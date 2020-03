Azərbaycanda deputatların Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahda təmsil olunmasını təklif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruc parlamentin bu gün keçirilən iclasında çıxış edib.

Onun sözlərinə görə, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah çox ciddi adımlar atır: “Bu addımlar bütün ölkə vətəndaşları tərəfindən dəstəklənir”.

