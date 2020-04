Martın 1-də keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri 10 gün ərzində elan olunacaq

Martın 1-də keçirilən buraxılış imtahanının nəticələrinin 10 gün ərzində elan olunması gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib.

Məlumatda qeyd edilir ki, 2020-ci il martın 1-də Bakı, Şirvan və Naxçıvan MR-nın ümumtəhsil müəssisələrinin 9-cu sinfində təhsil alan şagirdlər üçün keçirilmiş buraxılış imtahanının birinci mərhələsinin nəticələrinin xüsusi proqram vasitəsilə onlayn yoxlanılma prosesi də davam edir. İmtahan nəticələrinin yaxın 10 gün ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.