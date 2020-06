Bu gün növbəti buraxılış imtahanları keçiriləcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün ümumi (9 illik) və tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə növbəti buraxılış (qəbul) imtahanları keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərkəzdən verilən məlumata görə, imtahanlar saat 11:00-da başlanacaq. İmtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış – saat 10:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmır.

Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün ümumi (9 illik) və tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə növbəti buraxılış (qəbul) imtahanları keçirəcək.

Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, imtahanlar saat 11:00-da başlanacaq. İmtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış – saat 10:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.