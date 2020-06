DİM sədri: “Sentyabrdan onlayn sınaq imtahanları keçiriləcək”

“Qəbul imtahanlarının onlayn keçirilməsi mümkün deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə keçirdiyi onlayn brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, belə kütləvi imtahanın bir gündə keçirmək qeyri-mümkündür:

“Qəbul imtahanları xüsusi bir yer üçün imtahan deyil ki, orada adam sayı az ola və onlayn keçirilə. Belə kütləvi imtahanın keçirilməsi üçün gərək dəfələrlə ölkəni sınaq imtahanına cəlb edərdik. Biz istəyirik ki, onlayn sınaq imtahanları davamlı keçirilsin”.

O qeyd edib ki, sentyabr ayından başlayaraq mütəmadi olaraq bütün fənlərdən onlayn sınaq imtahanları keçiriləcək:

"Amma bu imtahanlara 10 min nəfərə kimi şagird qoşula bilər. 20 min nəfərin qoşulması kifayət qədər texniki problem yarada bilər. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Onlayn imtahan demək deyil ki, kimsə şagirdi sorğu-suala tutusun və qiymətini yazsın. Burada ədalət prinsipi necə təmin olunacaq?”.

