"Real" və "Barselona" çətin səfərdən 3 xalla geri döndü

İspaniya La Liqasında XXXIV turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər "Real" və "Barselona" çətin səfər matçına çıxıblar.

"Kral klubu" Bilbaoda "Atletik"lə üz-üzə gəlib. Madridlilər ardıcıl ikinci dəfə kapitan Serxio Ramosun penaltidən vurduğu yeganə qol sayəsində qələbə qazanaraq, çempionluq yolunda daha bir önəmli addım atıblar.

"Barselona" isə Çempionlar Liqasına vəsiqə uğrunda yarışan "Vilyarreal"la görüşdən qalibiyyətlə ayrılıb.

Tur iyulun 6-da keçiriləcək "Levante" - "Real Sosyedad" (21:30) və "Sevilya" - "Eybar" (00:00) oyunu ilə başa çatacaq.

İspaniya La Liqası

XXXIV tur

5 iyul

"Atletik" - "Real" - 0:1

Ramos, 73

"Espanyol" - "Leqanes" - 0:1

Silva, 53

"Osasuna" - "Xetafe" - 0:0

"Vilyarreal" - "Barselona" - 1:4

Moreno, 14 - Torres, 3 (avtoqol); Suares, 20; Qrizmann, 45, Fati, 87

