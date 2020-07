Müddətsiz əmək müqaviləsinin bağlanması məqsədilə 4-20 may tarixlərində keçirilən onlayn müsahibələrdə iştirakını təsdiq etməyən 90 namizəd üçün təkrar onlayn müsahibələr təşkil olunacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.

Məlumata görə, namizədlər şəxsi səhifələrində yerləşdirilmiş təlimatla tanış olaraq, əlavə edilmiş hissəyə elektron ünvanlarını daxil etməli, həmçinin 8 iyul saat 23:59-dək müsahibədə iştiraklarını təsdiqləməlidirlər.

