"Bavariya" Avropanın ən güclüsü oldu

UEFA Superkubokunun yeni sahibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Superkubok uğrunda oyunda Çempionlar Liqasında 2019/2020 mövsümünün qalibi Almaniya "Bavariya"sı ilə son Avropa Liqasını qazanan İspaniya "Sevilya"sı üz-üzə gəlib. Hesabı 12-ci dəqiqədə "Sevilya" açsa da, "Bavariya" əsasvə əlavə vaxtda vurduğu 2 qolla kuboka sahib çıxıb.

24 sentyabr

23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Sevilya" (İspaniya) - 2:1

Qollar: Okampos, 13-pen (0:1), Qoretska, 34 (1:1), Martines, 104 (2:1)

Baş hakim: Entoni Teylor (İngiltərə)

Budapeşt. "Ferents Puşkaş" stadionu

