Təhsil Nazirliyindən əyani dərs keçmək istəyənlərə - XƏBƏRDARLIQ

"Təhsil Naziriliyi pandemiya ilə əlaqədar "Virtual məktəb", eləcə də digər onlayn platformalar üzərindən keçirilir, həmçinin şagirdlərə “Dərs vaxtı” teledərsləri izləmək tövsiyə edir".

Bu barədə Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a daxil olan məlumatda bildirilir.

Qeyd olunur ki, əyani formada tədrisə cəlb olunması ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Bildiririk ki, bu Nazirlər Kabinetinin yuxarıda adıçəkilən Qərarına ziddir. Göstərilənləri nəzərə alaraq, tərəfinizdən Nazirlər Kabinetinin sözügedən Qərarına əməl edilməsi tələb olunur. Əks təqdirdə Azərbaycan Respublikası qanunlarının tələblərinə riayət edilməməsi nəticəsində müvafiq tədbirlər görüləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.