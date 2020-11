Milli Məclisin deputatları koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az bildirir ki, bir neçə gün əvvəl deputat Azər Badamov və Tahir Kərimlidə COVID-19 aşkarlanıb.

Milli Məclis üzvlərinin koronavirusla bağlı verdikləri testlərin nəticəsi pozitiv olub.

Deputatlar hazırda xəstəxanaların birində müalicə alır.

