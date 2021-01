Təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün təşkil etdiyi brifinqdə bildirib ki, yuxarı sinif şagirdlərinin əyani tədrisə cəlb olunmamasına səbəblərdən biri metronun bağlı olmasıdır.

Nazirin bu fikiri sosial şəbəkələrdə də birmənalı qarşılanmayıb. Belə anlaşılıb ki, metro açılmasa yuxarı sinif şagirdləri dərsə gedə bilməyəcəklər.

Təhsil naziri Kamran Əsədov nazirin bu fikirlərini canlı yayımda sərt tənqid edib.

Metbuat.az həmin hissəni təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.