Bu da Rafael Dadaşovun efirlərə çıxmayan qızı Leyli - VİDEO

Xalq artisti Brilliant Dadaşova mərhum Rafael Dadaşovun ikinci qızı Leylinin görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin sosial şəbəkə hesabında yayımladığı videoda Leyli mahnı oxuyur.

B.Dadaşova "Dadaşovalar: Leyli və Nigar. Leyli həm bacım qızıdır, həm də əmim oğlu Rafaelin qızıdır. İkitərəfli istedad var. Bu videonu paylaşıram ki, bəzi Xalq artistləri baxıb, canlı oxumaq öyrənsinlər. Leylini yalvara-yalvara oxutdururuq" deyə, videoda yazıb.

Qeyd edək ki, Leyli B.Dadaşovanın bacısı Sədaqətin qızıdır. Rafael Dadaşov və Sədaqətin digər qızı Səidə isə tanınmış müğənnidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.