"Nikah şəhadətnaməsiz hotellərə giriş əxlaqsızlıq yaradır" - DEPUTATDAN TƏKLİF

“Əxlaq polisinin və mənəviyyat komissiyasının yaradılması ilə bağlı təklifimdən 30 il ötür. Həmin dövrdə özəl televiziyalarda filmlər, reklamlar nümayiş etdirilirdi. Təklimiz həyata keçməsə də, biabırçılıqlar aradan qaldırıldı. Bu, millətin psixologiyasında dərin zədə qoydu. İndi məni narahat edən məsələ mehmanxanalara qadın və kişilərin nikah şəhadətnaməsi tələb edilmədən buraxılmalarıdır. Sizin pul qazanmaq istəyiniz millətin taleyindən bu qədərmi üstündür?! Balalarımız, nəvələrimiz var, onlar bizim gələcəyimizdir. Bilirsiniz ki, nikah şəhadətnaməsi tələb edilmədən mehmanxanalara giriş əxlaqsızlığa yol açır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Pravda.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı, Vəhdət Partiyasının sədri Tahir Kərimli deyib.

T.Kərimli qeyd edib ki, bu cür hallarla mübarizə aparmaq lazımdır: “Gələcəyimizi məhv etmək olmaz. Cənubi Koreya ateist dövlətdir. Orada mini yubka, açıq-saçıq geyinən qadınlar 45 dollar cərimə edilirlər. Bu metodun Azərbaycanda tətbiq edilməsini təklif etsəm, qəbul etməyəcəksiniz. Bəs biz necə müsəlman ölkəsiyik? Ərəblərin hərəkətləri yadımızdan çıxmır. Formula-1 yarışı zamanı hotelin eyvanından baxan kişinin alt paltarı çiynindən aşırılmışdı. Bizim milli dəyərlərimiz var. Koreya müsəlman dövləti deyil, amma milli dəyərlərini qoruyur. Nə üçün biz müsəlman olduğumuz halda milli dəyərlərimizi qorumuruq? Bəzən deyirlər, filan məsələ qalıb kənarda, başqa məsələdən danışırsınız... Biz hər məsələdən danışırıq, danışacağıq. Azərbaycan millətinin taleyinə nə ziyandırsa, qarşısını almağa çalışacağıq. Geri çəkilməyəcəyik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.