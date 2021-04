Keçmiş Vergilər naziri Fazil Məmmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun kiçik qardaşı Fərhad Məmmədov 52 yaşında vəfat edib. Fərhad Məmmədov qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkirmiş.

Qeyd edək ki, 2000-2017-ci illərdə Vergilər naziri işləyən Fazil Məmmədovun özü də ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkir. (Bakupost.az)

