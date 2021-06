“Neftçi” ilk transferini rəsmiləşdirdi

Neftçi” ilk transferini rəsmiləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paraqvaylı futbolçu Sezar Meza Kolli ilə 2 il (2022/2023-cü illər) mövsümünün sonunadək müqavilə imzalanıb. 29 yaşlı yarımmüdafiəçi komandamızın heyətində 10 nömrəli formanı geyinəcək.

Sonuncu klubu “Keşlə” (2013-2016, 2018, 2019-2021) olan Sezar Meza Kolli 2016/2017 mövsümündə “Zirə”də oynayıb. O, bundan başqa İtaliyanın “Çezena” (2011-2012), “Pavia” (2012-2013), İspaniyanın “Alaves” (2012) və Rumıniyanın “Universitatya Krayova” (2018) klublarında çıxış edib.

