Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva oğlu Əlinin vəfatından sonra ilk dəfə görüntülənib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni Biləsuvar rayonunda şəhid Kənan Rüstəmlinin adına tikilən bulağın açılış mərasiminə qatılıb.

Dostəliyeva 4 aydan sonra ilk dəfə tədbirə qatılıb.

Qeyd edək ki, Dostəliyevanın oğlu Əli 41 yaşında ürəktutmasından vəfat edib.

