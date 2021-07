Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi tərəfindən saytların monitorinqi yekunlaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, saytların monitorinqi ilə bağlı hesabata əsasən, qeydə alınmış 5500 dil faktından 3976-sı hesabata daxil edilib. Onlardan 1676-sı orfoqrafik (42%) , 488-i leksik (12%), 872-si qrammatik (22%), 940-ı isə üslubi (24%) səviyyədə pozulmanın göstəricisidir.

