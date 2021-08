ABŞ Əfqanıstandan təxliyə olunanların hamısını PEYVƏND EDƏCƏK

Ağ Evin sözçüsü Cen Psaki, ABŞ rəhbərliyinin Əfqanıstandan təxliyə edilən ABŞ-a gələn bütün insanları vaksin etmək niyyətində olduğunu söyləyib.

Onun sözlərinə görə, evakuasiya olunanların hamısında koronavirus testi aparılır, onlara peyvənd edilmədikdə onlara peyvənd vurulması təklif olunacaq. Psaki bu mövzuda daha çox məlumat verəcəyinə söz verib.

Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Co Bayden , ABŞ ordusu və Əfqanıstan vətəndaşlarının Kabul hava limanından təxliyə müddətinin uzadılması məsələsini müzakirə etdiyini söyləmişdi . O bildirib ki, ABŞ rəhbərliyi ordu ilə birlikdə 31 avqustdan sonra təxliyə müddətinin uzadılmasını müzakirə edir, amma bunun edilməsinə ehtiyac olmayacağına da ümid edir.

