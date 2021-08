Azərbaycan paracüdoçusu Hüseyn Rəhimli Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi olub.

Metbuat.az bildirir ki, 81 kq-da çıxış edən idmançımız finalda özbəkistanlı Davurxon Kəramətovu məğlub edib.

Bununla da, Azərbaycanın paralimpiadada qazandığı qızıl medalların ümumi sayı 6-ya yüksəlib.

