Aparıcı Kamilə Babayeva şəxsi "Instagram" profilində illərdir mediadan üzünü gizlətdiyi qızı Natellanın videosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni dərs ilinə hazırlaşan xanım aparıcı qızının saçını kəsdirmək üçün gözəllik salonuna aparıb.

Qeyd edək ki, Natella bu il ikinci sinfə gedəcək.

BiG.Az

