Türk əsilli iş adamı Remzi Kaplan insanları koronavirus əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə təşviq etmək üçün maraqlı bir addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniyada restoran sahibi olan iş adamı 3 gün müddətində peyvənd olunan hər kəsə pulsuz dönər təqdim ediləcəyini bildirib.

Kaplanın sözlərinə görə, kampaniya elan ediləndən cəmi iki saat sonra artıq 80 nəfər vaksin olunmuş şəxs pulsuz dönər üçün iaşə obyektlərinə müraciət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.