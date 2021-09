Koronavirusla bağlı ən qorxulu proqnoz GERÇƏK OLDU - Yaxın aylarda...

Dünyada ilk olaraq, 2019-cu ilin son günlərində Çinin Uhan şəhərində meydana çıxan və 5 milyona yaxın insanın ölümünə səbəb olan koronavirusla bağlı ən qorxulu proqnoz reallaşıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən bildirir ki, Yer əhalisinin əsl kabusuna çevrilən ölümcül virus dayanmadan özünü təkmilləşdirir.

Son olaraq “Delta” variantı ilə pandemiya sanki ikinci nəfəs qazanıb.

Alimlərin ehtimallarına görə, hazırda virus havada daha aktiv yayıla bilmək üçün mutasiya keçirir. Odur ki, yaxın aylarda koronavirusun daha sürətlə yayılan yeni variantının ortaya çıxacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.