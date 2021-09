Bu şagirdlərin valideynləri iltizam İMZALAYACAQLAR - NAZİRLİKDƏN AÇIQLAMA

Koronavirusun çox yayıldığı ərazilərdə övladlarını məktəbə göndərməyən valideynlər uşaqların təhsilinə özləri cavabdehdir.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyindən Trend-in sorğusuna verilən cavabda deyilir.

Bildirilir ki, koronavirusla bağlı övladını məktəbə göndərmək istəməyən və ya göndərə bilməyən valideynlər bu barədə iltizam imzalayacaqlar və övladının məktəbə gəlmədən təhsilini təmin etmək üçün bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürəcəklər:

"Həmçinin bildiririk ki, teledərslərin yayımlanması bu tədris ilində də davam edəcək".

Qeyd edək ki, Azərbaycanda 22 sentyabr tarixindən etibarən I-IV siniflər, 29 sentyabr tarixindən isə V-XI siniflər əyani təhsilə başlayacaq.

Təhsil Nazirliyinin açıqladığı qaydalara görə, valideynlər iki halda övladlarını məktəbə göndərməyə bilərlər: birinci hal yoluxma sayının yüksək olduğu zonaya görə, ikinci halda isə evlərində koronavirus xəstəsi olan, yaxud hər hansı respirator virus infeksiyası olan valideynlər övladını məktəbə göndərməməlidir.

