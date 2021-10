Xaricdə təhsil üzrə yeni Dövlət Proqramında bu ixtisaslara üstünlük veriləcək

“Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair Dövlət Proqramı”nda daha çox ölkənin və dünyanın inkişafına uyğun olan sahələr prioritetləşdiriləcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair Dövlət Proqramı”nın hazırlanmasına dair bu gün keçirdiyi brifinqdə bildirib:

“Texniki, texnoloji sahələr, mühəndislik, İT, kibertəhlükəsizlik, hərbi sənaye, kənd təsərrüfatının texnoloji inkişafı ilə bağlı sahələr, fundamental elmlər – kimya, biologiya, fizika, geologiya, onların kəsişməsi olan biokimya, bioinformatika, iqtisadiyyat, maliyyə, dövlət idarəçiliyi sahələri prioritet olacaq. Proses zamanı digər sahələrin də prioritetləşməsi gözlənilir. O sahədə ki, ölkənin inkişafına daha çox töhfə vermək mümkündür və ya bu sahədə bizim özümüzün kadr hazırlığı hələ ki, ürəkaçan vəziyyətdə deyil. Bu sahələrə daha çox diqqət ayırmalıyıq ki, kadrlar xaricdə hazırlansın və Azərbaycanda kadr hazırlığında iştirak etsin.

