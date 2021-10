Xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın oğlu Əli ölümündən altı ay keçir.

Metbuat.az Big.az-a istinadla xəbər verir ki, oğlunun vəfatından sonra efirlərdən uzaqlaşan sənətçi ilk dəfə efirə çıxıb. O, ATV kanalında Zaur Nəbioğlunun verilişində qonaq olub. Veriliş sabah efirə gedəcək.

Verilişdən olan anonsu təqdim edirik:

