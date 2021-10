Müğənni Elariz Məmmədoğlu ABŞ-da restoran açıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi özü məlumat verib.

Elarizin yeni məkanı Baku Nights adlanır. Məkan Nyu Yorkun beş əsas bölgəsindən biri olan Bruklində yerləşir.

Xatırladaq ki, sənətçi 2019-cu ildən ABŞ-a köçərək orada yaşayır. Məmmədoğlu Amerikaya “Greencard” qazandıqdan sonra köçüb.

