Deputatdan nazirlərlə bağlı QALMAQALLI AÇIQLAMA: Bizi saymırlar, qiymət qaldırırlar - VİDEO

Deputat Tahir Kərimli parlamentdə çıxışı zamanı bir çox problemlərə biganə yanaşılmasından şikayətlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, millət vəkili bildirib ki, hansı sahədən danışırıqsa həmin sahənin naziri qaldırılan problemlərə sükunətlə cavab verir. Sitat: "Səhiyyədən danışacağıq, səhiyyə naziri cavab verməyəcək, təhsildən danışacağıq, təhsil naziri cavab verməyəcək. Balam, prezident səni vəzifəyə qoyub, üzərinə düşənləri et, islahatlar keçir! Sənə deməyib ki, get, 190 min ailənin pensiyasını kəs! Nə vaxta kimi prezidentin arxasında gizlənəcəksiniz, nə vaxta kimi xalqdan qaçacaqsınız.Təklif edirəm ki, uşaqpulu verilsin, əksinə çıxırlar. Deyirik ki, benzinin qiymətini aşağı salın, əksinə, qaldırırlar. Pensiyanı artırmağı təklif edirik, məhəl qoymurlar. Tarif Şurası yaradıb, onun arxasında gizlənirsiniz. Nə deyirik, tərsinə edirsiniz. Onsuz da biz deyəni etmirsiniz, bizi saymırsınız! O boyda Qarabağın bərpası məsələsini qoymuşuq, Türkiyədən başqa investisiya qoyan yoxdur. Bir dənə istehsal sahələri qurmursunuz. Camaata deməyə artıq sözümüz yoxdur” Sitatın sonu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.