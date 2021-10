Deputat TƏBİB-i TƏNQİD ETDİ: Bacarmırlarsa...

“Azərbaycan səhiyyəsinin idarəetməsində ikibaşlılıq var. İkibaşlı idarəetmə özünü doğrultmur”.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib.



O bildirib ki, TƏBİB fəaliyyət göstərə bilmir və uğursuz bir quruma çevrilib.

“Niyə səhiyyə qurumlarının rəhbərləri icbari tibbi sığorta sahəsində problemlər barədə prezidentə müraciət etmirlər? Bacarmırlarsa, desinlər, xaricdən mütəxəssislər cəlb edilsin”, - deyə Qüdrət Həsənquliyev əlavə edib.

Deputat təklif edib ki, TƏBİB ya Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilsin, ya da Səhiyyə Nazirliyi ləğv olunsun.

