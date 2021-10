Braziliyadan keçən Paraqvay çayında turistlərin olduğu qayıq batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli “Prensa Latina” agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, 21 nəfərin olduğu turist gəmisi güclü külək səbəbindən aşıb.

Qəza nəticəsində 3 nəfər ölüb, 7 nəfər itkin düşüb. Axtarış-xilasetmə əməliyyatına dalğıclar cəlb edilib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.