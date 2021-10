Müğənni Sevda Yahyayevanın toyunda həyat yoldaşı Zakir Bayramov ona sürpriz edib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni Zamiq Hüseynəliyev mahnı səsləndirən zaman cütlük səhnəyə çıxıb.

Zamiq "Mən səni sevirəm" mahnısı oxuyan zaman bəy də mikrofonu götürüb və Sevda üçün oxuyub.

Qeyd edək ki, "Mən səni sevirəm" mahnısını Xalq artisti Brilliant Dadaşova və mərhum reper Anar Nağılbaz oxuyub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.