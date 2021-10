Üçüncü ixtisas qrupu üzrə əlavə yerlərin sayı açıqlanıb

"III ixtisas qrupunda bəzi ixtisaslar üzrə imtahan fənlərinin dəyişdirilməsi qəbul imtahanı ilə əlaqəli müsabiqə vəziyyətinə elə də təsir etməyəcək".

Metbuat.az-ın məlumaıtna görə, xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib.

Sədr qeyd edib ki, II qrup üzrə dəyişikliklə bağlı 1 300 yer əlavə olunacaq:

“Dəyişiklik III qrupdakı gərginliyi bir növ aşağı salacaq. Bu da 300 bal toplayıb ali məktəblərə qəbul olmayanlar üçün şans deməkdir. Yuxarı reytinqli ixtisaslarda vəziyyət olduğu kimi qalacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.