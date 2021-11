Əməkdar artist Nigar Qaragözova (Şabanova) ilk dəfə hərbçi həyat yoldaşı, XTQ giziri Xəyyam Qaragözovun da yer aldığı fotonu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi fotonu instaqram hesabında paylaşaraq həyat yoldaşı başda olmaqla, bütün hərbçiləri Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

Qeyd edək ki, cütlük bir müddət əvvəl nikaha girib.

