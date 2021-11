Deputat: “O məmurlar çörək yeyəndə əli olmayan qaziləri düşünsünlər”

Deputat Tahir Kərimli parlamentdə çıxışı zamanı bəzi məmurların şəhid və qazi ailələrini incitdiyini bildirib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, T. Kərimli çıxışında həmin məmurları belə ailələri unutmamağa çağırıb:

“Həmin məmurlar çörək yeyəndə əlləri olmayan qaziləri düşünsünlər. Yeriyəndə ayağı olmayan qaziləri düşünsünlər. Analar var ki, uşaqların soyuq məzarlarını qucaqlayırlar.

3000-ə yaxın cavan itirmişik. Qızlarımızı düşünsünlər. Xudayarın həzin səsini yadlarına salsınlar. Məmurlar zalım olmasınlar”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.