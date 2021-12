Azərbaycanda toyda maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc aktyor Zaur Əliyev iştirak etdiyi toyda sevdiyi qıza qeyri-adi evlənmə təklifi edib. O, dostunun toyunda sevdiyi qıza üzük təqdim edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



