Bakının Nizami rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə metronun Qara Qarayev stansiyasının yaxınlığında baş verib.

Belə ki, 1999-cu il təvəllüdlü İsmayılova Şəbnəm Elman qızı əri ilə mübahisə zamanı boğaz və döş qəfəsi nahiyələrindən bıçaq xəsarətləri alıb.

Ona üç bıçaq zərbəsi vurulub. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.



