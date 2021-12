Canlı yayımda arvadının başqasına qaçdığını öyrənən kişi İNTİHAR ETDİ - VİDEO

Türkiyədə yaşayan Serkan Kıyak adlı şəxs "Müge Anlı ile Tatlı Sert" verilişinə qatılaraq, həyat yoldaşı Zehra Kıyakın dekabrın 3-də yoxa çıxdığını bildirmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2 il əvvəl evlənən Kıyak həyat yoldaşının başqaları ilə görüşdüyünü və aldadılaraq aparıldığını iddia edib.

Canlı yayımda arvadının pideçi qonşularına qaçdığını öyrənən kişi göz yaşları içində xəyanət edən arvadına geri qayıtması üçün yalvarıb.

Bu gün isə Serkan Kıyakdan üzücü xəbər gəlib. 32 yaşlı adam yaşadığı evdə özünü asaraq intihar edib. Uşaq evində böyüyən Kıyakın həyat yoldaşının qaçması səbəbindən depressiyaya düşdüyü və telefonla yaxınlarına mesaj göndərərək vidalaşdığı məlum olub.

Qeyd edək ki, cütlüyün bir qız övladları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.