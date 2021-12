"Ölkədə 1825 uşaq bağçası var ki, onlardan 1692 dövlətdir".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Emin Əmrullayev brifinqdə deyib.

Nazir bildirib ki, əgər valideyn işə gedəndə uşağını qoyacağı yer kimi baxarsa burada təhsil məsələsindən danışmaq olmaz:

"Orada 126 mindən çox uşaq tərbiyə alır. 133 özəl bağça var ki, orada 5124 uşaq var. İlin əvvəli üçün 17 218 nəfər işçi olub".



