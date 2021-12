Ali təhsil sistemində ümumilikdə 150 minə yaxın tələbə təqaüdlə əhatə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov bildirib. O qeyd edib ki, onlardan 15,5 faizi əlaçı, 23,1 faizi həvəsləndirici, 61,4 faizi isə sadə təqaüd alır.

