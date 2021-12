20-25 dekabr 2021-ci il tarixlərində riyaziyyat və informatika fənləri üzrə onlayn formatda Lütfi Zadə Beynəlxalq Olimpiada keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Olimpiadaya 18 ölkədən 158 məktəbli qatılıb.

Olimpiada iştirakçıları informatika fənni üzrə 7 qızıl, 16 gümüş, 23 bürünc, riyaziyyat fənni üzrə isə 5 qızıl, 12 gümüş, 17 bürünc medal qazanıb.

Azərbaycan məktəbliləri bu olimpiadada riyaziyyat fənni üzrə 3 qızıl, 2 gümüş, 1 bürünc, informatika fənni üzrə isə 4 bürünc medal əldə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.