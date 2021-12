Bu ilin dekabr ayınadək müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə 12 154 vakansiya çıxarılıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, vakansiyalara işə qəbul sayı isə 9660 nəfər olub. Başqa sözlə, istər müsabiqə üzrə çıxarılan vakansiyalarda, istərsə də işə qəbul sayında artım dinamikası müşahidə olunur.

Belə ki, 2019-2020-ci iilərdə bu rəqəm 7895, 2020-2021-ci tədris ilində 8293 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.