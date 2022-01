Xaricdə doktoranturaya sənəd qəbulunun vaxtı açıqlandı

Gələn aydan xaricdə doktorantura təhsilinə sənəd qəbulu başlayır.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, “2019-2023 Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsi üçün sənəd qəbulu ildə 2 dəfə həyata keçirilir.

Bu il üçün birinci sənəd qəbulu fevral-aprel ayında, ikinci sənəd qəbulu isə iyul - sentyabr aylarında baş tutacaq.

Qeyd olunub ki, proqram prioritet ixtisas istiqamətləri üzrə xaricdə doktoranturaya qəbul olmağa hazırlaşan və ya hazırda müvafiq sahələr üzrə xaricdə doktorantura səviyyəsində təhsil alan namizədlər üçün nəzərdə tutulub.

Maraqlananlar tələb olunan sənədlərlə link vasitəsilə tanış ola bilər. Əlavə sual yaranarsa, FAQ/MVS və ya [email protected] elektron ünvanına müraciət etmək mümkündür.

