Aygün Bəylər: “Bahalı paltarlar geyinmək lazımdır ki, toyda yaxşı pul versinlər” - VİDEO

“Bahalı paltarlar geyinmək lazımdır ki, toyda yaxşı pul versinlər”. Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ARB-də yayımlanan “Həmin Zaur” verilişinin qonağı olan Əməkdar artist Aygün Bəylər deyib. Verilişdə aparıcının suallarını cavablandıran Aygün Bəylər “paltara pul xərcləyirsinizmi?” sualına “sevmirəm amma kənardan deyirlər ki, "bahalı paltar geyinmək lazımdır ki, camaat yaxşı pul versin”, - deyə cavab verib.



