Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun futbolçusu Arda Turanın transfer qiyməti azalıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 2016-cı ildə qiyməti 35 milyon avro olan futbolçunun hazırkı transfer dəyəri 300 min avrodur.

Uzun zamandır ki, sağlamlıq problemləri olan futbolçu son mövsümdə meydanda özünü göstərə bilməyib.

