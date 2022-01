Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin müşaviri Xanlar Səlimxanov vəfat edib.

Metbuat.az-ın report-a istinadla verdiyi məlumata görə, o, ötən gün uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Mərhum Abşeron rayonunun Fatmayi kəndində yerləşən qəbirstanlıqda dəfn olunub.

Qeyd edək ki, X.Səlimxanov uzun illər dövlət orqanlarında çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.