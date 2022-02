Magistraturaya sənəd qəbulu bu gün başa çatır

Ərizələrin qəbulu gecə saat 23:59-dək davam edəcək.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qəbul imtahanında iştirak etmək üçün bakalavrların ərizələrinin qəbulu internet vasitəsi ilə aparılır. İmtahanda iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu fevralın 1-dən başlayıb və 10 fevral saat 23:59-dək davam edəcək.

10 fevral saat 15.00-a olan məlumata əsasən, 15940 bakalavr (Azərbaycan bölməsi - 14609; rus bölməsi - 1331) ərizəsini təsdiq edib. Ərizələrini doldurmuş, lakin hələ təsdiq etməmiş (təqribən 211 nəfər), eləcə də digər bakalavrlar bu gün saat 23.59-dək elektron ərizələrini təsdiq edə bilərlər.

Sənəd qəbulunda iştirak etmək istəyənlər (şəxsi kabineti olmayanlar) ekabinet.dim.gov.az səhifəsində “ Şəxsi kabinet ” yaratdıqdan sonra ərizə vermək üçün tələb olunan məbləği “Şəxsi kabinet”indəki hesabına əlavə edir. Hesaba məbləği əlavə etmək üçün ödəniş üsulları ilə epayment.dim.gov.az internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz.

Bakalavr “ Şəxsi kabinet ”inin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə aşağıdakı linkə daxil olub “ Bakalavrın elektron ərizəsi ” formasını doldurur və təsdiq edir.

İmtahan 2022-ci il fevralın 20-də keçiriləcək.

