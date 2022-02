Türkmənistanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçkilər martın 12-də baş tutacağı məlum olub.

Xatırladaq ki, ötən gün Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdıməhəmmədov postunu gənc rəhbərə vermək niyyətində olduğunu söyləyib.

