Fevralın 20-də Ali məktəblərin magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanı keçirilib.

Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə, imtahan nəticələri 3 gün ərzində elan ediləcək.

Qeyd edək ki, magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanı respublikanın 7 şəhər və rayonunda - Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Naxçıvan, Gəncə, Mingəçevir və Lənkəranda, ümumilikdə 71 imtahan binasında aparılıb.

Məlumat üçün qeyd edək ki, imtahanda iştirak üçün 17 097 bakalavr ərizə təqdim edib.

