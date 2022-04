Millət vəkili həmçinin Azərbaycan banklarının tətbiq etdikləri cərimələrin silinməsini təklif edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxış edib.

Deputat bildirib ki, banklar 20 faizdən yuxarı kredit verirlər:

“Hesab edirəm ki, bank kreditlərinin faizləri 5-6 arasında olmalıdır. İnsanlar qazandıqlarının hamısını borca verir. Bank borcları, faizlər bu gün əsas problemdir”.

