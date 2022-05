UEFA Avropa Liqasında finalçılar müəyyənləşəcək

Bu gün UEFA Avropa Liqasında yarımfinal mərhələsinə yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, cavab oyunlarından sonra turnirin finalçıları bəlli olacaq.

UEFA Avropa Liqası, yarımfinal

Cavab oyunları

5 may

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Leyptsiq" (Almaniya)

Baş hakim: Artur Diaş (Portuqaliya)

Qlazqoda, "Aybroks" stadionu

İlk oyun - 0:1

23:00. "Ayntraxt" Frankfurt (Almaniya) - "Vest Hem" (İngiltərə)

Baş hakim: Xesus Hil Mansano (İspaniya)

Frankfurt, "Frankfurtştadion"

İlk oyun - 2:1

Qeyd edək ki, Avropa Liqasının finalı mayın 18-də İspaniyanın Sevilya şəhərindəki "Ramon Sançes Pisxuan" stadionunda baş tutacaq.

