Aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, şəxsi instaqram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Əlizadənin şəkilləri məclislərdən birində olarkən lentə alınıb. Aparıcı fotolarına bu sözləri də əlavə edib:

"Ayaqda dik durmaq məcburiyyətindəyəm. Çünki yıxılsam, əlimdən tutub qaldıracaq kimsəm yox".

