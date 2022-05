“Sabah” klubu futbolçu Xulio Rodriqeslə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paraqvaylı hücumçu ilə mövsümün sonunda başa çatan müqavilə müddəti yenilənməyib.

Qeyd edək ki, Xulio Rodriges 2020-ci ilin yanvarından “Sabah”da çıxış edirdi.



Həmçinin bundan əvvəl klub Şpiro Periçiç və Slavik Alxasovla da vidalaşıb.

